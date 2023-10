Nikita Pelizon, ospite di Radio Cusano Campus, ha smentito le dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi sul Grande Fratello Vip ed ha parlato della fine dell’amicizia con Antonella Fiordelisi.

Nikita Pelizon ha smentito Elenoire Ferruzzi che aveva recentemente affermato che il Grande Fratello Vip fosse pilotato dagli autori. Ecco le parole della vincitrice della settima edizione, così come riportano le colleghe di Isa&Chia:

Nessuno mi ha mai detto niente finché non sono uscita e mi hanno fatto i complimenti. Quindi io sono estremamente grata al Grande Fratello Vip: oltre ad avermi insegnato tantissimo, mi hanno lasciato totalmente libera di essere me stessa e quindi per mia esperienza personale quello che sta affermando Elenoire non corrisponde a verità. Io non ho alcun rapporto con lei, le auguro ogni bene di tutto il mondo.