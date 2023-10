Tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi è finita malissimo. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip avevano instaurato una bella amicizia proseguita anche fuori dal reality show ma, in queste settimane, qualcosa è andato storto.

Tra Nikita e Antonella Fiordelisi “finisce male”: chat private e “crack” dopo il GF Vip

Antonella Fiordelisi ha “accusato” l’amica di non averle dato sostegno dopo l’annuncio di Pechino Express. La vincitrice del Grande Fratello Vip, per tutta risposta, ha pubblicato le prove dell’esatto contrario, mostrando anche audio privati che si è scambiata con l’ex amica sostenendola anche per quanto riguarda gli altri progetti.

E mentre Nikita sosteneva Antonella, la Fiordelisi “ricambiava” sollevando shitshorm nei suoi confronti (cliccare per credere).

Io non sono una sostenitrice della Pelizon, anzi. Tra l’assurda proposta di legge con Salvini e il corso “motivazionale” sgangherato non le ho mai risparmiato nulla.

Ma questa volta “carta canta”, ha ragione.

Antonella Fiordelisi come ha risposto? Unfollowando (l’ex) amica.

Di fronte ai continui attacchi, e alle continue frecciatine, anche Nikita finalmente decide di rispondere, mettendo in evidenza, le inesattezze dette contro di lei!

❤️❤️❤️❤️❤️🦄🦄🧚🧚#nikiters #iostoconnikita#mojitonikita @Uraganonikita pic.twitter.com/Bn8K3mSobm — Marcello Banelli (@BanelliMar61284) October 8, 2023

Qui spiega perfettamente che lei si era messa in contatto con Antonella, con tutte le buone intenzioni senza ottenere risposta!

Spiegando come prepararsi per Pechino Express!

💖💖💖💖💖🦄🦄🧚🧚#nikiters #iostoconnikita #mojitonikita @Uraganonikita pic.twitter.com/xbYihUeKi7 — Marcello Banelli (@BanelliMar61284) October 8, 2023