Antonella Fiordelisi ha commentato in maniera ironica un video con protagonista Nikita Pelizon, scatenando gli estimatori della vincitrice del Grande Fratello Vip che hanno accusato la ex di Lenticchio di diffondere odio social.

Nikita Pelizon non ha risposto in prima persona ma ha cliccato “like” ad una serie di commenti che accusavano proprio Antonella di essere una “odiatrice seriale”, per questo motivo la Fiordelisi è intervenuta in due occasioni.

Prima mettendo questo video:



E poi accusando Nikita di volere solamente “money money”:

Qui potete recuperare il primo “round”:

Le avevo già detto tempo fa di stare attenta a come lo avrebbe comunicato per evitare il rischio di sfociare in un campo che non fosse il suo. Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo. Credo che all’inizio non avesse nemmeno capito cosa stava dicendo. […] In passato le avevo anche consigliato di procedere restando al di fuori dell’aspetto psicologico della questione. Solo i professionisti devono poter trattare temi come depressione e attacchi di ansia, quelli che studiano anni per poterlo fare. Non arriva Nikita dal niente a farlo.