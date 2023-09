Nikita Pelizon ospite del nuovo format Casa SDL ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello svelando anche quali ex vipponi continua a sentire dopo la vittoria della settima edizione del reality show.

Nikita Pelizon svela cosa pensa del Grande Fratello: “Conosco una concorrente”

Nikita sente ancora Antonella Fiordelisi ma risponderebbe volentieri anche ad una eventuale telefonata di Daniele Dal Moro anche se non vuole creare problemi con Oriana (ma le cose, a prescindere, sembrano non andare per niente bene).

La Pelizon ha svelato di avere numerosi progetti lavorativi e poi non ha voluto fare il nome della persona alla quale era indirizzata la sua frecciatina scritta di recente su Twitter.

In ultimo, la vincitrice del GF Vip 7, ha raccontato cosa ne pensa dell’attuale edizione svelando di conoscere già una concorrente e di fare il tifo per lei:

Il Grande Fratello nuovo? C’è una ragazza che conosco dentro, sono già di parte! Chi è? Rosy! La conosco da tempo.

