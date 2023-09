“Ma è legale?”, nuove critiche per Nikita Pelizon e il suo corso in vendita: “Rate a 30 euro, se non li avete mi spiace per voi”

Ha destato certamente scalpore l’iniziativa social di Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex Vippona ha messo in vendita un suo corso di pseudo crescita personale basato non su conoscenze accademiche ma semplicemente sulla sua esperienza di vita. I prezzi, neanche a dirlo, sono folli. Oltre alle critiche sul contenuto, non sono mancate quelle sul costo del suo percorso di crescita personale.

Nikita Pelizon, nuove critiche sulla Vippona e sul suo corso in vendita

Le polemiche su Nikita Pelizon non si sono placate, anzi, il nuovo intervento dell’ex vincitrice del GF Vip ha contribuito a peggiorare ulteriormente la percezione di molti utenti nei suoi confronti. Ma cosa è successo ulteriormente? Dopo le critiche sul costo dei pacchetti, Nikita è intervenuta “risolvendo” il problema e aprendo alla possibilità di poter acquistare il suo percorso anche a rate:

Vi ho messo anche la cosa delle rate proprio apposta, per avvicinarmi a tutti voi. Proprio perché se si è nella situazione dove non si riesce a manifestare una realtà appagante, chiaramente ti trovi anche in difficoltà economica. Quindi vi ho messo l’opzione delle rate. Paghereste circa 30 euro, ok? Quindi spero che ce li abbiate. Se non ce li avete mi dispiace, ma questa accade… questo percorso interiore vi porterebbe ad averli. In ogni caso è una scelta vostra e personale.

Le sue parole hanno contribuito ad alimentare le polemiche nei suoi confronti, ma non è tutto. Pare infatti che Nikita abbia deciso di mettere in vendita al costo di 300 euro anche consigli personali su libri e film che l’avrebbero aiutata nel suo percorso di crescita personale.

A quel punto, sono stati numerosi gli utenti che si sono chiesti se tutto ciò fosse legale e se ci fosse la necessità di un approfondimento.