Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, avrebbe dovuto prendere parte al GF Vip 7 ma alla fine la sua partecipazione è sfumata. In una intervista rilasciata di recente a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi per Radio Cusano Campus e ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, Fariba si è lasciata andare ad una serie di commenti sugli attuali Vipponi.

Fariba Tehrani commenta i concorrenti del GF Vip

Già protagonista di altri reality, Fariba Tehrani ha spiegato di non essersi mai raccontata nel migliore dei modi. Ecco quali sono state le sue parole in merito:

Nei reality non mi hanno mai conosciuta bene perché a Pechino Express correvamo, correvamo e non raccontavamo noi stessi, all’Isola dei Famosi io sono entrata dopo un mese e tutti mi aggredivano. E’ venuta fuori la mia parte difensiva.

A causa di un problema personale ha dovuto rinunciare al Grande Fratello Vip ed alla fine ha pensato che sarebbe stato deleterio entrare a reality in corso: “Chissà, quando vorrà Dio entrerò all’inizio e farò vedere tutte le mie sfaccettature”, ha commentato.

In merito a questa edizione del GF Vip, tuttavia, anche a Fariba sarebbe giunta voce che il reality non sia molto gradito per tutta una serie di motivi. Lei, ad ogni modo, continua a guardarlo sia per Giulia Salemi che per Alberto De Pisis:

Molti stanno fingendo perché conoscono meccanismi o perché hanno fatto o hanno guardato tanti reality. Pochi sono quelli veri, reali.

In particolare si è lasciata andare ad un commento lucido su alcuni Vipponi, a partire da Antonella Fiordelisi:

Antonella appena è entrata non mi piaceva, quando ha difeso Marco mi è piaciuta. Poi di nuovo è stata arrogante, altezzosa e non mi è piaciuta, specialmente quando attaccava gli altri. Glielo hanno fatto capire in tutte le salse e si è ridimensionata. Tutto sommato non è il mio genere, sono sicura che a lei piaceva Antonino Spinalbese e quando ha preso il due di picche ha cominciato con Edoardo Donnamaria ma ora ne è veramente affezionata. Lì hai bisogno di un appoggio ed il suo appoggio è lui.

Cosa pensa invece degli Incorvassi, ovvero della coppia formata da Micol e Tavassi?

Micol mi piace tantissimo perché sono amica di Clizia. Tavassi mi piaceva all’inizio all’Isola, poi dopo si è alleato con i bulli come Nicolas Vaporidis, perché era forte e attaccavano i deboli. Non mi è piaciuto nemmeno come si è comportato con Mercedesz che le ha dato il due di picche. Spero di ricredermi perché in questa edizione si sta vendendo benissimo. Non so se sta giocando.

Su Nikita, Fariba ha commentato, svelando alcuni retroscena sulle sue passate partecipazioni ad altri reality:

Nikita mi avevano detto che non si era comportata benissimo a Pechino. Poi ho guardato Ex on the beach dove vedevo Matteo Diamante e là mi sembrava una Nikita molto sensuale, scatenata, le si vedeva il seno, parlava benissimo italiano. Ora ha l’accento americano, come se volesse copiare Soleil. E’ educata, perbenista. Non voglio giudicare, magari è cresciuta ed è cambiata. Forse sta giocando? Quello che ho visto e sentito è che a Pechino non si è comportata onestamente e nell’altro reality era un’altra persona.

Parlando degli altri concorrenti del GF Vip, Antonino rientra tra le sue preferenze, su Giaele si è ricreduta in positivo. A proposito di Spinalbese ha aggiunto:

Antonino è un piacione ma non era serio né con Giaele né con Oriana e assolutamente non lo era con la Murgia. Il suo tipo è Ginevra ma non è sicuro di lei.

Infine parlando di Alberto De Pisis ha chiosato: