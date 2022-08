Nicolas Vaporidis ha vinto l’ultima Isola dei Famosi 2022 andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Ilary Blasi. Dopo essere arrivato alla finalissima insieme a Luca Daffrè, l’attore ha conquistato – a mani basse – questa edizione.

Nicolas Vaporidis torna a fare l’oste dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis vive tra Londra e Roma e, proprio nella Capitale dell’Inghilterra ha aperto la Taverna Trastevere, sua seconda casa: “Venni qui la prima volta a 18 anni per fare esperienza, migliorare la lingua, capire cosa fare della mia vita, il primo passo fu entrare in un ristorante chiedendo se ci fosse lavoro per me”, svela in una lunga intervista a La Repubblica.

Nicolas Vaporidis quando si immerge nel suo locale ci entra dentro in prima persona servendo ai tavoli:

Considero la ristorazione la mia àncora: di più, una forma di intrattenimento dove ogni giorno si va in scena insieme al manager, allo chef, ai camerieri, ai barman, come se fossimo il cast di un film. Dalle 12 e fino a sera tarda, sette giorni su sette, offriamo uno spettacolo culinario. È proprio come recitare un ruolo: l’impegno è il medesimo, il valore artistico anche.

L’impegno con il cinema

Oltre alla ristorazione, per il vincitore dell’Isola dei Famosi continua anche il cinema:

Londra rimane il mio quartier generale, anche ora che devo andare in Brasile per girare un nuovo film e successivamente rientrare in Europa durante le pause della produzione.