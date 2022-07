Nicolas Vaporidis dopo aver vinto l’Isola dei Famosi 2022, esce allo scoperto con Ali, la sua fidanzata “segreta” di cui ha parlato molto poco anche durante il reality show dedicato alla sopravvivenza (ma solo per proteggerla dal gossip).

Tra le sue storie Instagram l’attore di “Notte prima degli esami”, ha pubblicato la prima fotografia pubblica al fianco della sua fidanzata. Una ragazza bionda che vive a Londra con lui e che, volontariamente, ha deciso di proteggere dal clamore mediatico durante l’Isola.

Fin dall’inizio della sua avventura in Honduras, Nicolas Vaporidis ha voluto proteggere la sua fidanzata:

Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere.

È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare.