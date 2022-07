Nicolas Vaporidis rivela perché non parla mai delle sue ex fidanzate e chi non sopportava all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi è finalmente tornato in Italia ed ha potuto riabbracciare gli affetti più cari ed anche gli ex naufraghi che hanno condiviso il gioco con lui (ieri la reunion con Carmen, Alessandro e Edoardo).

Nicolas Vaporidis svela perché non parla delle sue ex fidanzate

Intervistato dal Corriere della Sera, il vincitore della sedicesima edizione del reality show più difficoltoso della TV italiana, ha parlato della sua avventura in Honduras:

Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte. Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa.

Nicolas Vaporidis ha confessato pure quale è stato il naufrago che ha sopportato di meno:

Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero. Anche con Jeremias Rodriguez (fratello di Belén), Clemente Russo e la moglie Laura non c’è stata nessuna affinità. Abbiamo valori opposti. Loro sono giocatori veri, con profonda conoscenza delle dinamiche dei reality, io non avevo consapevolezza di ciò, sono entrato naif. Mi auguro solo che loro nella vita privata non siano come sull’Isola, anche se temo che il gioco e le scorrettezze che fai nel gioco, siano lo specchio di ciò che sei nella vita.

Ed in merito alla sue ex famose, ha chiarito per quale motivo preferisce non parlarne:

Non lo trovo elegante. Parlarne poi fa perdere di valore ai rapporti. Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo. Sono cose nostre.

Elegante e intelligente: un vero uomo d’altri tempi!