Sul red carpet di Venezia 80 abbiamo visto anche Natalia Paragoni, ex protagonista di Uomini e Donne da poco diventata mamma della piccola Ginevra avuta con il compagno Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni ha festeggiato da poco un mese della figlia Ginevra, nata lo scorso 20 luglio. Nelle storie su Instagram, l’influencer ha parlato con i follower della maternità: “Il parto è stato naturale”, ha affermato.

La ex corteggiatrice non ha nascosto le difficoltà del suo primo mese da mamma: “Le prime due settimane sono state belle toste. Per fortuna c’erano le nonne. Un periodaccio”.

In attesa di ritornare dalla sua piccola, Natalia ha sfilato sul red carpet di Venezia 80 con un vestito lungo e bianco, molto elegante e particolare.

Sul web il suo esordito è diventato virale per colpa di un dettaglio audio che non è passato inosservato. Un fotografo presente, infatti, si è lasciato andare ad una bestemmia udita da tutti: “ma quando finiscono por*o d…”.

L’imprecazione, come volevasi dimostrare, ha letteralmente fatto il giro della rete, ecco il video.