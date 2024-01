Melike Ipek Yalova è una famosa attrice turca, principalmente nota per il suo ruolo da protagonista nella serie Terra Amara, dove interpreta Mujgan, uno dei personaggi chiave della soap tragicamente morta a dicembre 2023. Scopriamo di più sulla sua vita personale: ha un marito e dei figli?

Mujgan di Terra Amara, chi è Melike Ipek Yalova: marito, figli e vita privata

Nata ad Ankara il 29 aprile 1984, Melike Ipek Yalova è stata sposata con il produttore Altuğ Gültan dal 2019 al 2021. Tuttavia, la coppia non ha avuto figli. L’attrice è attiva su Instagram, dove conta numerosi seguaci, e condivide aggiornamenti sulla sua vita quotidiana e progetti futuri.

In merito al suo divorzio dal suo ex marito, Melike ha dichiarato sui social media: “Durante il nostro rapporto, siamo sempre stati amici e compagni l’uno per l’altro. Abbiamo preso la decisione di porre fine al matrimonio molto tempo fa, credendo che fosse la scelta migliore per entrambi, e abbiamo discusso la questione ripetutamente; è stata una decisione condivisa”.

Negli ultimi tempi, sono circolate voci su un possibile flirt con il suo collega Furkan Palali, noto per il ruolo di Fikret in Terra Amara. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente la relazione.

Chi è Mujgan di Terra Amara?

Mujgan è uno dei personaggi centrali di Terra Amara ed è un ostacolo fondamentale sulla strada verso la felicità di Zuleyha e Yilmaz. Decide di sposare Akkaya, diventando anche la madre del figlio di quest’ultimo, Kerem Ali. Mujgan si dedica alla professione medica ed è la nipote della malvagia Behice nella trama della serie.

La morte di Mujgan

La puntata di Terra Amara andata onda domenica 3 dicembre in prima serata su Canale 5 ha vissuto un tragico epilogo, la morte di Mujgan. Quest’ultima vive momenti molto concitati per via del burrascoso rapporto con Fikret, del quale scopre la complicità con Umit.

Dopo aver seguito l’uomo e averlo visto proprio insieme a Umit, Mujgan decide di accettare l’offerta del Dottor Metin e di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali con l’idea di iniziare una nuova vita. Fikret, fermamente convinto dei suoi sentimenti per Mujgan, è intenzionato a chiederle di sposarlo, ma non riesce a raggiungere la donna prima che questa salga su un aereo diretto a Istanbul per occuparsi del trasloco.

Decide così di rivolgersi a Fekeli e Lutfiye, in modo da avere la loro approvazione e il loro supporto. E sarà proprio in quel momento che i tre sentiranno alla radio la notizia dell’incidente che ha coinvolto l’aereo su cui viaggiava Mujgan.

Ospite a Verissimo l’attrice ha parlato del suo personaggio:

C’era una buona sceneggiatura, che spiegava le sue molteplici trasformazioni. Sì, lo ammetto, ho amato veramente molto questo personaggio, per me è stato un ruolo molto importante, perché è un personaggio che ha diverse sfaccettature e mi ha dato la possibilità di provarle tutte quante.