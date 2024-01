Demir Yaman è uno dei personaggi principali nella serie televisiva turca Terra Amara (in turco: “Bir Zamanlar Çukurova”). Il personaggio è interpretato da Murat Ünalmış, un attore turco noto per il suo talento e la sua presenza sullo piccolo schermo: scopriamo chi è la moglie Albena Ilieva e se hanno dei figli.

Chi è Demir Yaman di Terra Amara? Moglie e figli di Murat Unalmis

Nella trama della serie Terra Amara, Demir Yaman è un uomo d’affari di successo e un magnate del settore tessile. La storia segue la sua vita e le sue relazioni complesse all’interno del contesto della soap opera in onda su Canale 5.

Murat Ünalmış, nato nel 1981 a Kayseri, ha 42 anni. Durante il periodo al liceo, ha dedicato il suo tempo al basket, raggiungendo addirittura un livello professionale, con il sogno di diventare un atleta di successo.

Successivamente, dopo aver conseguito la laurea in Economia, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della recitazione e ha studiato a Istanbul.

Il suo debutto come attore è avvenuto nel 2003 e da allora ha interpretato una varietà di ruoli in numerose serie televisive e film molto apprezzati in Turchia.

Il punto culminante della sua carriera è stato nel 2019 quando ha ottenuto il ruolo di Demir in Terra Amara, portandolo a ottenere un enorme successo sia in patria che a livello internazionale.

Dal 2011 al 2012, Murat Ünalmış è stato sposato con l’attrice Birce Akalay, ma la loro relazione si è conclusa in seguito. Non sappiamo se la coppia ha avuto dei figli.

Le nozze con Albena Ilieva

Nel 2023 Murat Ünalmış si è sposato con la giocatrice di basket Albena Ilieva. L’attore turco che dà il volto a Demir Yaman in Terra amara ha pubblicato uno scatto delle nozze dove lo vediamo elegante e sorridente vicino a sua moglie.

Tra i commenti al post Instagram, troviamo anche alcuni colleghi con i quali l’attore ha condiviso il set di Terra amara: Uğur Güneş, l’attore di Yilmaz nella serie, scrive “Congratulazioni”, mentre Melike İpek Yalova, volto di Mujgan, commenta “Congratulazioni e auguri”.

Nella didascalia del post, Murat ha voluto ringraziare i parenti e gli amici presenti: “Ringraziamo di cuore tutti i familiari, gli amici e i follower che sono stati con noi e ci hanno fatto gli auguri per questo nostro felice giorno”.

