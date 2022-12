Ignazio Moser, proprio in queste ore, intervistato da Casa Chi con la fidanzata Cecilia Rodriguez, ha parlato del suo ex collega del Grande Fratello Vip Luca Onestini affermando di averlo visto puntare sulla coppia con Nikita, essendo un “professionista da reality”.

Pipol TV, a tal proposito, ha preso le difese di Onestini puntando il dito contro Moser facendo delle precisazioni riguardo il suo cachet percepito all’Isola dei Famosi:

Moser, divenuto celebre proprio grazie al reality e all’amore di coppia trovato al Grande Fratello Vip con Cecilia Rodriguez (la sua sembra la storia dello stesso Onestini), dimentica non solo i suoi ‘inizi’, se così vogliamo chiamarli, ma scorda che solo poco tempo fa, nella penultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, lui da professionista di reality si è fatto rasare a zero per una scommessa, ma soprattutto ha accettato di far l’Isola per una cifra che si aggirava intorno a 80 mila euro.

Secondo la pagina Instagram in questione, Moser sarebbe famoso senza alcun merito ma proprio per aver preso parte ai reality show ed essere il fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen:

Come se non fosse un ex gieffino, poi un ex naufrago… poi figlio dal cognome famoso o fidanzato con la sorella famosa della sorella ancora più famosa. Insomma un riflesso continuo… ovvero Ignazio Moser.

Ps: ricordiamo anche che Moser dopo aver chiesto la mano alla sua compagna non ha scelto il silenzio per godersi il momento, ma lo ha raccontato in tv, sui social: insomma, ovunque.

Un professionista… già… ma di cosa?

Del reality, della sua vita, forse anche più di Onestini.