Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ospiti di Casa Chi, hanno risposto ad alcune domande sul Grande Fratello Vip parlando anche di Antonino Spinalbese e Luca Onestini.

“Se ci sono i nuovi Ignazio e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip? Sicuramente no perché siamo irripetibili. Vedo che c’è del fermento ma mi sembra prematuro parlare di coppie. Non lo seguo molto quest’anno ma sto guardando i mondiali…”, ha affermato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez ha aggiunto:

La baby Rodriguez ha parlato anche di Antonino ed Oriana:

Lui ha detto che l’amore della sua vita è sua figlia e non vuole perdersi in altre storie, così ho sentito dire…

Ignazio ha aggiunto una stilettata niente male:

Cecilia Rodriguez ha risposto anche alla domanda secondo la quale Antonino sarebbe ancora innamorato di Belen (e lo pensa pure Oriana) dopo il “dieci” che le ha dato in Casa:

Cecilia ha detto la sua anche su Luca Onestini (con il quale ha partecipato alle seconda edizione del GF Vip):

Onestini? Io penso che lui sia un grandissimo stratega, lo sa fare bene. E’ molto difficile entrare in un personaggio ed andare avanti e lui lo sa fare… per entrare in un reality secondo me devi far così.