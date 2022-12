È morto a Roma all’età di 87 anni l’attore Lando Buzzanca. Il noto artista era ricoverato da alcuni giorni presso il policlinico Gemelli, nella Capitale, dopo un lungo periodo trascorso come ospite di una Rsa.

È morto Lando Buzzanca: aveva 87 anni

Lando Buzzanca era caduto dalla sedia a rotelle e per questo motivo era stato portato in ospedale. L’attore avrebbe dovuto lasciare il nosocomio per una struttura di riabilitazione prima che la situazione precipitasse in modo irrimediabile.

Secondo Il Messaggero, il popolare attore e cantante si è spento nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30.

All’anagrafe Gerlando Buzzanca, Lando era nato a Palermo il 25 agosto 1935: i suoi studi li aveva svolti nella città natale e a 17 anni si era poi trasferito a Roma. La notorietà internazionale arrivò con “Il merlo maschio”, classica commedia sexy all’italiana del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile.

Negli anni successivi lavorò al fianco di famose attrici del calibro di Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins.