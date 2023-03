Raffaella Mennoia, oltre ad essere il braccio destro di Maria De Filippi è anche una delle sue più care amiche. E così, intervistata dal Corriere della Sera ha svelato cosa è accaduto dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Non ho ben capito cosa è successo in quei giorni. Nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento.

Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino. Come sta oggi Maria De Filippi? Posso non rispondere?