L’ultimo post sul profilo ufficiale Instagram di X Factor Italia vedeva protagonista proprio Morgan, oggi al centro della polemica dopo gli insulti omofobi al pubblico siciliano. “Non due ma ben quattro occhi per giudicare i concorrenti di #XF2023”, recita il post, nelle passate ore letteralmente preso d’assalto dai fan del talent.

Dopo i dubbi avanzati da Cathy La Torre, anche il pubblico di spettatori di X Factor ha rivolto il proprio appello al programma, affinché Morgan sia messo alla porta, dopo le frasi offensive pronunciate ieri durante una serata omaggio a Battiato.

Le scuse dell’artista, in cui smentiva di essere un omofobo, evidentemente non sono state sufficienti, ed il pubblico di appassionati del talent si è fatto sentire a gran voce, chiedendo la sua esclusione dal ruolo di giurato.

“Mi sembra palese che dobbiate allontanare questo soggetto”, si legge tra i commenti con più like. Ed ancora:

Il gruppo Sky riporta: “Our Company’s culture is built on integrity and respect, and we believe that all of our employees have a responsibility to promote the highest ethical standards […]”