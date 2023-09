Morgan corre – chiaramente – ai ripari. Dopo le controversie generate da alcune espressioni (“froc** di merd*”) pronunciate durante un evento a Selinunte (Trapani) nel contesto del Festival della bellezza, Castoldi ha scelto di destinare la metà del suo compenso da X Factor, così come ha scritto sui social.

Il cantautore di Monza devolverà metà del suo cachet ad “un istituto di supporto per giovani emarginati dalle loro famiglie d’origine a causa delle loro scelte sessuali, identità di genere o il loro percorso di transizione”.

Morgan lo ha reso noto tramite un post sui suoi social media, pubblicato sul suo account Instagram:

In questi giorni ho voluto ricostruire quello che è successo ma non mi voglio assolutamente nascondere o giustificare e voglio ribadire quanto sia sbagliato quello che ho detto. Voglio che le mie scuse arrivino sincere, sentite e nitide e che arrivino a tutti perché so di aver ferito tante persone, e le estendo anche ai miei colleghi di X Factor e a tutta la squadra che ci lavora.

La frase che ho detto è la cosa più lontana da quella che è la mia identità di essere umano, voglio ribadirlo. Tutti sanno che non sono un omofobo, ma questo non basta, non scusa e non giustifica.

Non basta, infatti, dire che si usano modi di dire razzisti, omofobi o sessisti a cuor leggero, molto al di là delle reali convinzioni e intenzioni. Bisogna cambiare questa cultura e questo lessico che persistono inconsciamente nel linguaggio di tanti e, purtroppo, con mia sorpresa e dispiacere, anche nel mio.

Porto volentieri la stigmatizzazione pubblica di quanto accaduto e accetto la gogna se questo può servire a cambiare, almeno in parte, le cose. Ho fatto un errore per il quale mi sono scusato ma che, sia chiaro, non voglio cancellare: anzi, voglio fare un gesto concreto che non lo faccia scomparire ma che lo trasformi in qualcosa di positivo e utile.