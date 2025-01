Sonia Bruganelli “sfotte” le Monsè al Grande Fratello: la frecciatina non passa inosservata

Un ritorno clamoroso nella Casa del Grande Fratello: Maria Monsè e Perla Maria protagoniste di un confronto esplosivo con le Non è la Rai. Sonia Bruganelli non resta a guardare e lancia frecciatine su Instagram.

Lunedì sera, Maria Monsè e sua figlia Perla Maria sono tornate al Grande Fratello per un confronto acceso con le ex protagoniste di Non è la Rai. Questo momento ha catalizzato l’attenzione del pubblico e ha riportato sotto i riflettori le due ex concorrenti, nonostante la loro precedente eliminazione.

Le Monsè al Grande Fratello: la frecciatina di Sonia Bruganelli

Durante la puntata, madre e figlia hanno avuto un faccia a faccia senza esclusione di colpi con le ragazze di Non è la Rai. Il confronto è culminato in un balletto finale che, sebbene divertente, non ha nascosto l’astio tra le due parti.

A seguire l’intera puntata da casa è stata Sonia Bruganelli, che non ha perso occasione per esprimere le sue opinioni sui social. L’ex opinionista del Grande Fratello, che ha recentemente concluso la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha commentato il confronto con toni ironici e pungenti.

In una delle sue storie su Instagram, Sonia ha esclamato: “Impazzisco!!!”, manifestando il suo divertimento. Successivamente, ha pubblicato un altro spezzone del confronto con un commento sarcastico: “Temi importanti che veicolano le mitiche Monsè”, accompagnato da un’emoji di risata.

Possibili reazioni future

Al momento, né Maria Monsè né Perla Maria hanno risposto alle frecciatine della Bruganelli, ma non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una replica. Il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero arricchire ancora di più le dinamiche del reality.

Il ritorno di Maria Monsè e Perla Maria nel Grande Fratello ha riacceso le tensioni nella Casa, mentre Sonia Bruganelli si conferma una spettatrice attenta e pungente. Non resta che vedere come si evolveranno le prossime puntate.