Prima l’uscita volontaria di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello, poi l’eliminazione di Helena Prestes, nell’ultima puntata. Le due ex gieffine, dopo l’ultimo confronto nella Casa, potrebbero tornare nuovamente protagoniste.

Secondo quanto scritto dal profilo social GF News, pare che sia Helena che Jessica potrebbero continuare ad essere protagoniste del Grande Fratello, anche dopo la loro uscita di scena.

Pare, infatti, che la produzione abbia intuito le loro potenzialità ai fini delle dinamiche del reality, proseguendo così con il loro coinvolgimento. Ecco cosa si legge in merito:

Secondo alcune indiscrezioni, Jessica ed Helena continueranno a rivestire un ruolo centrale al Grande Fratello essendo coinvolte in molteplici dinamiche. Non da escludere confronti e rientri temporanei in Casa come ospiti.