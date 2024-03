Moglie e figli di Bugo: chi sono? Il noto cantautore italiano, ha sempre mantenuto un riserbo totale riguardo alla vita privata: scopriamo tutti i dettagli.

Bugo e la moglie Elisabetta si sono sposati a Nuova Delhi nel 2011, dopo sette anni di fidanzamento. La donna è una diplomatica, e la sua data di nascita e la sua età non sono di dominio pubblico per ragioni di sicurezza.

Il loro legame ha portato alla nascita di un figlio di nome Tito.

Prima del matrimonio, nel 2010, la coppia si è trasferita in India, motivata dal lavoro di Elisabetta.

Bugo ha dichiarato:

Non mi sono trasferito in India per ritrovare me stesso né per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore. Mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e l’ho seguita.