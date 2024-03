Ospiti Verissimo, puntata sabato 9 marzo: il ritorno di Cecilia e Ignazio, Bugo e da Terra Amara…

Il nuovo fine settimana in compagnia di Verissimo e dei suoi numerosi ospiti prenderà il via ufficialmente oggi, sabato 9 marzo alle 16.30 su Canale 5, con la nuova puntata condotta da Silvia Toffanin. Questo pomeriggio ci sarà un parterre molto variegato di personaggi per tutti i gusti, i quali si racconteranno al cospetto della padrona di casa: ecco chi ci sarà.

Ospiti Verissimo, puntata sabato 9 marzo 2024

Tra gli ospiti di oggi di Verissimo troveremo Riccardo Scamarcio, star di Race for Glory: Audi vs Lancia, che sarà nei cinema dal 14 marzo. L’attore si racconterà a Silvia Toffanin ed al pubblico del programma dell’ammiraglia Mediaset.

Federica Panicucci e Roberto Poletti saranno in studio, pronti a raccontare la loro avventura che li vedrà protagonisti, in diretta su Rete 4 con Mattino 4, tutti i giorni a partire dall’11 marzo, dalle 10.55.

Continua la serie di interviste ai personaggi più amati di Terra amara: questa settimana l’ospite sarà Erkan Bektaş, l’interprete di Abdülkadir Keskin nella serie di Canale 5.

E poi ancora, tra gli ospiti attesi anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i quali parleranno del loro amore: dopo sette anni di fidanzamento, si sposeranno tra qualche mese. Come stanno vivendo queste indimenticabili emozioni?

Ed a proposito di emozioni, ci saranno in studio anche i primi ballerini del Teatro Alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, da poco genitori della piccola Asia.

Infine, Bugo, che sta per pubblicare il suo ultimo album intitolato Per fortuna che ci sono io, discuterà del duro confronto avuto con Morgan sul palco di Sanremo nel 2020, che è poi finito in tribunale.