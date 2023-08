Mirko e Greta, tatuaggio di coppia dopo Temptation Island: Perla interviene

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno abbandonato Temptation Island lasciandosi dopo il falò di confronto. Lui si è immediatamente fidanzato con la tentatrice Greta Rossetti mentre lei frequenta Igor.

Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Mirko e Greta si sono raccontati al pubblico confessando di essere innamorati pazzi. Lui ha anche conosciuto la famiglia di lei e la coppia, nonostante sia passato solo un mese dalla fine del programma, si è fatta pure un tatuaggio uguale.

“I tuoi occhi, la mia cura”, questo si legge nel tatuaggio di coppia che Greta e Mirko si sono fatti appena terminata la loro esperienza con il reality show.

Tuttavia, proprio Mirko si era fatto un tatuaggio pure con Perla (scrivendo “Mas Fuerte”, il video in apertura e chiusura del nostro articolo). Cambiano le fidanzate ma il modus operandi rimane lo stesso.

E se Mirko ha fatto sparire tutte le foto con Perla pubblicando sul suo profilo di Instagram solo scatti personali oppure con Greta, la sua ex fidanzata è intervenuta pubblicando uno sfogo molto maturo ed apprezzato dal pubblico social:

Non mi sembra ancora vero come in questi giorni la mia vita sia cambiata totalmente. Ventuno giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali. Sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore. E nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto. Ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona. Non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare.

Sono profondamente grata per questa esperienza. Perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato. O dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto. Perché hanno contribuito a rendermi la DONNA che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando, vi leggo tutti.