Miriana Trevisan, ospite di Verissimo, ha svelato di avere avuto una premonizione prima del Grande Fratello Vip: “Dicevo ai miei amici: ‘entrerò in qualche trasmissione ammiraglia o di Mediaset o in Rai, non vi preoccupate ma ritornerò a lavorare.’”. Poi la lunghissima parentesi dedicata a Biagio D’Anelli.

“Mi hanno ferita le critiche”, esordisce Miriana Trevisan parlando della sua esperienza con il Grande Fratello Vip: “Se ho fatto degli errori dentro la Casa? Tollerare troppo. Ho dovuto mettere dei confini”.

Inevitabile la lunga parentesi sulla sua storia con Biagio D’Anelli:

Che cosa è successo? Faccio una premessa: questa è l’ultima volta che parlo di Biagio. Non mi pento di nulla. Sono stata molto bene con lui ma io non lo conoscevo e volevo andare con le mie sensazioni. Lui mi ha detto che non si fidava di me prima di entrare ma piano piano è nata la storia.

In quel momento è stato difficile perché nella Casa Katia, Soleil mi attaccavano. Mi divertivo con lui e mi sono lasciata andare. Non era un’attrazione fisica ma mentale. Lui è uscito ed io volevo ancora conoscerlo… avevo attrazione fisica ma molto più di testa.

Quando è rientrato comincio ad avere le mie percezioni e domando se gli amici ci hanno tradito. Lui mi dice di non aver sentito mio figlio ma lo sentivo freddo, anche quando mi baciava. C’era qualcosa che sentivo non andava.

Esco una settimana fa dal GF Vip con un peso nel cuore. Entro in studio, lo cerco e lo ringrazio. Lo sento freddo, non mi guarda negli occhi. Vado da sola con Clarissa per rilassarmi finita la trasmissione.

Lui mi dice di stare con la mia famiglia e ci sentiremo poi. Mio figlio il giorno dopo non va a scuola e sta con me. Vengono i miei amici, mia zia, mia madre, mia cugina… mi raccontano di come sono stati.

Pacifico era a casa con noi. Verso le 17, 18… finalmente mi ero rilassata e volevo parlare con lui da sola. Lo vedo a Pomeriggio 5 e gli scrivo. Mi chiama molto freddo, io invece entusiasta perché volevo parlare con Biagio.

La mattina dopo lo vedo a Mattino Cinque che dice le cose che sapete tutti. Quindi per me questa storia finisce qui. Non voglio avere un uomo vicino così a mio figlio. Nel giro di 24 ore, senza chiamarmi prima… permettete che io voglio stare prima con la mia famiglia? Lo vedo dalla Panicucci che dice cose assurde. Per rispetto tuo ne ho parlato oggi ma non ne parlerò mai più. Mi sento tradita.

Non posso permettere un uomo non comprensivo al fianco di mio figlio. Per me termina qui, non ne voglio mai più parlare, grazie.