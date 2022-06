Perché Miriana non andrà al matrimonio di Davide Silvestri dopo il GF Vip: chi ci sarà, come stanno le cose

Miriana Trevisan sarebbe dovuta essere una delle invitate ufficiali del matrimonio di Davide Silvestri, il secondo classificato del Grande Fratello Vip che sta per sposare la sua fidanzata Alessia Costantino.

Perché Miriana non andrà al matrimonio di Davide Silvestri dopo il GF Vip

Intervistata tra le pagine del settimanale Mio, la ex gieffina ha spiegato per quale motivo non sarà presente alle nozze dell’attore e amico:

Io sono stata invitata ma non posso andare perché in quei giorni sono impegnata con un evento. Davide non è obbligato a invitare tutti: è il suo matrimonio e invita solo le persone più care. Lui è sempre il top: mi ha anche invitato al concerto di suo cugino Kekkò dei Modà perché sa che sono una grande fan.

Chi ci sarà alle nozze

Davide Silvestri si sposerà il prossimo 3 luglio. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip ci saranno pochi nomi: Barù, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassié.

Ex concorrente del GF Vip si sposa: Barù e Jessica tra gli invitati al matrimonio

https://t.co/LZLvNVBpqV#jeru #jessvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 25, 2022