La pagina web The Pipol Gossip, ha svelato su Instagram delle imminenti nozze di Davide Silvestri. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sposerà la fidanzata Alessia a luglio. Tra gli invitati anche Jessica Selassiè e Barù.

Ecco, in esclusiva, le prime immagini di Davide Silvestri, sorpreso a Roma, mentre sceglie le fedi nuziali per le nozze con la sua Lilly che si terranno il prossimo 3 luglio, in provincia di Milano. – scrive la pagina – Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano-Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà.