Simone Bonaccorsi, dopo essere stato “paparazzato” con Jessica Selassiè a Roma (ed aver fatto intendere che tra di loro ci potesse essere altro), aggiusta il tiro tra le pagine di Novella 2000.

Simone ha specificato che tra lui e Jessica c’è solamente un rapporto di amicizia:

C’è solo un rapporto di amicizia e nient’altro. Purtroppo la gente commenta, scrive senza sapere la verità, pertanto è giusto dire le cose come stanno seriamente. C’è solo una foto che ci ritrae insieme al Collini a Milano, ma è un selfie come tanti, nulla che possa far pensare a qualcosa di più. Certo, non le nascondo che Jessica mi piace, potrebbe nascere qualcosa tra di noi, ma ciò non significa che sia già successo. In più vorrei capire ancora come stanno le cose con Barù, al quale si è avvicinata nella Casa del Grande Fratello Vip. La questione non è ancora chiara.