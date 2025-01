“Minacciato di squalifica”, il bollitore gate di Helena Prestes “accende” un ex concorrente di cui non si ricordava nessuno

Marco Fortunati, ex concorrente del Grande Fratello, ha lasciato il segno sui social (a differenza del suo percorso fatto nella Casa). Rimasto solamente tre settimane nella scorsa edizione, ha faticato a farsi ricordare. Ma un tweet sull’attuale edizione, in particolare sul bollitore gate di Helena Prestes, ha riacceso i riflettori su di lui.

Ex gieffino contro Helena Prestes: il tweet incriminato

Marco ha commentato con toni pungenti sia gli autori del programma che la concorrente brasiliana. Nel tweet, ha scritto:

“Mi avete fatto lo shampoo perché dicevo che il pacco batterie sembrava un telefono, mi avete minacciato di squalifica per un backflip in piscina. Però permettete questo!”. Allegando un video di Helena Prestes che lancia un bollitore con acqua a Jessica Morlacchi, ha concluso con un sarcastico “Good job”.

Mi avete fatto lo sciampo perché dicevo che il pacco batterie sembrava un telefono, mi avete fatto lo sciampo perché ho nominato il ristorante degli zii di Rosy e mi avete minacciato di squalifica per un backflip in piscina.

Però permettete questo !

Good job #GrandeFratello #gf https://t.co/pKiRLxxHM2 — Marco Fortunati (@MarcoFortunati8) January 4, 2025



Il tweet ha suscitato reazioni contrastanti. Molti utenti hanno criticato Fortunati, accusandolo di cercare visibilità. Tuttavia, il suo commento ha anche stimolato un dibattito sul trattamento differente riservato ai concorrenti nelle varie edizioni.

La polemica scatenata dal tweet di Marco Fortunati evidenzia ancora una volta come ogni gesto all’interno del Grande Fratello possa avere ripercussioni significative, sia per i concorrenti attuali che per quelli delle passate edizioni.

Resta da vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori commenti da parte dei protagonisti coinvolti.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.