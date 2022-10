Nella giornata di ieri l’ex Vippona ed ex opinionista del GF Vip, Adriana Volpe, si è ritrovata in Tribunale in occasione della prima udienza del processo contro l’ex marito Roberto Parli, accusato di maltrattamenti in famiglia. La conduttrice ha reso una serie di confessioni in merito a quello che avrebbe subito dall’uomo, dagli insulti alle vere e proprie minacce.

Adriana Volpe in Tribunale contro l’ex marito

I giudici di Piazzale Clodio a Roma hanno accolto nella giornata di ieri il racconto shock di Adriana Volpe la quale, come riportato da Il Giornale, avrebbe raccontato in Tribunale dei retroscena clamorosi:

Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva: ‘Ti rovino, ti distruggo’.

Il racconto ha svelato dettagli sempre taciuti dell’ultimo periodo vissuto con il marito Roberto Parli prima della separazione. Adriana Volpe e la figlia minore sono parti lese nel procedimento a carico dell’uomo, sottoposto al divieto di avvicinamento:

Mio papà, mentre ero ancora al Grande fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto: 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online.

La pandemia e la partecipazione della Volpe al GF Vip avrebbero contribuito a cambiare radicalmente i loro equilibri. Se, come ammesso dalla stessa conduttrice, in precedenza era stato un padre presente e meraviglioso, tutto sarebbe all’improvviso cambiato. Non sarebbero mancati episodi di aggressioni verbali e minacce e durante la sua assenza, mentre era al GF Vip, l’uomo avrebbe lasciato a se stessa la figlia minore: “tutti avevano iniziato la dad tranne lei”.

La Volpe ha poi raccontato cosa ha dovuto vivere dopo la sua uscita dal reality:

Una volta, uscita dalla casa del Gf e raggiunti lui e la bambina in Svizzera, “iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i miei documenti e quelli della bambina. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili.

Nel giugno del 2021 la coppia ha deciso di separarsi e nell’ottobre dello stesso anno Adriana presentò la querela contro il marito alla quale ha fatto seguito il divieto di avvicinamento a carico dell’ex marito.