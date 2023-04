Milena Miconi ospite di Verissimo dopo il Grande Fratello Vip, ha parlato solo brevemente della sua esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia. Di contro, chiacchierando con Silvia Toffanin, ha raccontato un momento doloroso della sua vita che ha lasciato tutti sotto shock.

Milena Miconi dopo il Grande Fratello Vip sconvolge tutti

Ho lasciato casa a 21 anni e mi sono sposata. Conobbi quest’uomo, ci innamorammo e mi sentivo Cenerentola. Il matrimonio finì perché eravamo giovani, crescevamo in maniera diversa. Mi sentii sola, ero giovane e avevo bisogno di una persona che mi stesse accanto, che vivesse con me le emozioni dei 20 anni.

Quando ha lasciato casa, si crearono incomprensioni con suo fratello Marco:

Lo lasciai con mamma e papà, non credevo che per lui fosse importante la mia presenza. Lui non mi cercava, ci siamo allontanati.

Nel maggio 2019 Milena Miconi ha sposato Mauro Graiani, suo compagno da 22 anni.

Dalla loro relazione d’amore sono nate due figlie, Agnese e Sofia: “Rimasi subito incinta. Quando lo scoprì, rimasi scioccata. Lo chiamai e mi disse “Se vuoi, io ci sono”. E sta ancora lì”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha successivamente parlato del periodo difficile vissuto quando non aveva più lavoro:

Avevamo fatto degli investimenti. Con la nascita di Agnese cambiò tutto, improvvisamente scelsero un’altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare. Capitò anche con altri lavori, non ho mai capito il perché. Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me. Sono una che si è sempre impegnata, questa cosa l’ho sofferta tanto.

In quel periodo Milena e il marito furono costretti a cambiare casa.

Poi quando la chiamarono per un piccolo ruolo teatrale le cose si modificarono in meglio:

Dovevo far vedere che io c’ero, che volevo lavorare. Così ripresi e da anni vado in giro per l’Italia con tante commedie.