Uno scivolone che poteva essere assolutamente evitato, quello che ha visto protagonista Amanda Lear, oggi, ospite di Mara Venier a Domenica In. L’attrice e cantante ha usato un infelice paragone sulle donne ucraine che ha fatto storcere il naso a molti spettatori ed utenti social: ecco cosa è successo.

La Lear si è ritrovata a commentare una clip sulla sua carriera, quando si è fatto scappare un paragone discutibile: “Sembra una mign*tta ucraina”, ha detto sorridendo.

La padrona di casa ha replicato: “Sembra?”, lasciando intendere di non aver sentito le parole della sua ospite, che ha tentato a sua volta di rimediare al danno cambiando in corsa il paragone.

Subito dopo, la stessa Lear si è scusata spiegando che stesse semplicemente scherzando.

Dopo aver appreso del polverone che le parole della Lear avevano sollevato, Mara Venier è intervenuta subito dopo prendendo palesemente le distanze dalla gaffe della sua ospite ed asserendo:

Abbiamo salutato Amanda Lear. Io voglio precisare una cosa però: quando Amanda se n’è uscita con quella frase… battuta più che frase… molto infelice, io ho detto subito ‘cosa hai detto’ perché non avevo capito. Se avessi compreso subito è chiaro che avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento questo per fare polemiche inutili, non avevo sentito, per cui stop alle polemiche, non è proprio il momento!