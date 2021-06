Michele Morrone abbracciato a Simone Susinna gioca a far l’ambiguo: “Ma è gay?”, fan in tilt

Michele Morrone posta una foto su Instagram ed è nuovamente boom di like. In poche ore l’affascinante attore divenuto celebre in tutto il mondo grazie alla pellicola 365 Giorni, ha ricevuto quasi due milioni di like. Nello scatto è immortalato in compagnia di un altro celebre volto maschile molto amato (ed ambito).

Michele Morrone abbraccia Simone Susinna e manda in tilt le fan

Simone Susinna avvinghiato a Michele Morrone: è questo il soggetto dell’ultimo post social dell’attore che per l’occasione ha deciso di giocare (consapevolmente o meno) sull’ambiguità. Entrambi nudi e bagnati, a fare la differenza è proprio la descrizione al post:

Sono un bugiardo.

Un’ambiguità che arriva, casualmente o meno, proprio nel primo giorno del Prime month. Ed ovviamente basta questo per mandare in confusione i fan, soprattutto il pubblico femminile. Tanti i commenti in cui giovani donne si domandano se per caso sia gay.

“Sono confusa metti mi piace a questo commento se ti senti lo stesso”, ed ancora “Lui è gay?”, “Non ditemi che è gay”. E ciascuno di questi commenti ha migliaia di like.

Morrone ha voluto volontariamente giocare a far l’ambiguo proprio in questa giornata o si tratta di un puro caso? Fatto sta che le fan sono letteralmente impazzite e basta scorrere tra i commenti per notare come il principale quesito in questo momento sia lo stesso per gran parte di coloro per le quali evidentemente Michele continua a rappresentare il sogno proibito.