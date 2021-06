Netflix giugno 2021, film e serie tv LGBTQ+ per celebrare il mese del Pride

Anche Netflix a giugno 2021 si prepara a celebrare il mese del Pride proponendo ben trenta titoli tra film e serie tv a tematica LGBTQ+. “Un titolo al giorno per celebrare l’amore in tutti i suoi colori: buon mese del PRIDE!”, si legge sul profilo Twitter di Netflix Italia. Ecco di seguito quali sono i titoli proposti per una scorpacciata di pellicole e serie da non perdere!

Netflix giugno 2021, film e serie tv: 30 titoli a tema LGBTQ+

Da oggi 1 giugno 2021 inizia ufficialmente il Pride Month e per l’occasione anche Netflix scende in campo con una carrellata di titoli a tematica LGBTQ+. Ben 30, uno per ogni giorno, tra film e serie tv.

La lista è estremamente lunga e variegata: si passa dalla serie Skam Italia a La fidanzata di nonna, da Orange is the new black a Sense8. Spazio anche a grandi titoli come Chiamami col tuo nome e Mine vaganti. Non manca il doc celebrativo su Marsha P. Johnson ed altri classici imperdibili come Glee.

Nel giugno dello scorso anno sempre Netflix Italia attraverso i social aveva annunciato l’intenzione di ampliare il ventaglio di titoli a tematica LGBTQ+:

Spesso ci dicono che i nostri titoli sono pieni di personaggi LGBTQ+. Sapete cosa? Ne vogliamo mettere ancora di più. Direttamente nei titoli.

Un obiettivo a quanto pare raggiunto. Buon mese del Pride a tutti (e siate sempre orgogliosi di voi stessi!).