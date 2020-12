Dayane Mello stanca delle dinamiche del Grande Fratello Vip, ha perso la pazienza (ma va?) e si è scagliata pure contro la sua fidatissima amica Rosalinda Cannavò aka Adua Del Vesco. La modella brasiliana si è sfogata con Cristiano Malgioglio, svelando di essere anche apostrofata come “manipolatrice”.

Io voglio vivere più tranquilla, ho fatto un percorso dove comunque la gente pensa che io sia una stratega. Mi sono rotta un po’ il caz*o di tutto questo. Qui c’è solo una regola, devi essere te stesso. Punto e basta. Questa sono io. Non bisogna avere aspettative sulle persone perché dalle aspettative viene la disillusione. Io adesso sono molto serena perché non posso aspettarmi niente da nessuno.

Dayane Mello ha mostrato delusione anche nei confronti di Rosalinda Cannavò che, dopo un video di Selvaggia Roma che l’accusava di essere “manipolatrice”, ha commentato:

Io mi sono resa conto che in maniera inconscia è possibile che siano accaduti dei condizionamenti, ma come credo accadano a chiunque qua dentro, quando stringono un legame molto forte.

Dayane ha precisato di non averla presa bene:

Sto vedendo delle cose che mi stanno girando un po’ i co*lioni. Capito? Io sono uscita per quella che manipola Adua. Ma in che mondo stiamo. Io manipolo le persone? Anche sentire uscire dalla sua bocca questa cosa: ‘Sai, è normale che stando con le persone ti puoi influenzare’. Se tu dici una cosa del genere, è normale che dai spazio alle persone per parlare. Capisci? Anche lei, non mi piace. Mi dispiace perché non è giusto.