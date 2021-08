Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati dopo un paio d’anni d’amore. La figlia di Eva aveva già un altro? L’ex tronista aveva smentito di essere stato tradito ma oggi, a distanza di alcuni giorni, le cose sembrano essere cambiate.

Mercedesz Henger ha tradito Lucas Peracchi? “Vedeva un altro…”

Dice la sua verità, Lucas Peracchi. Dopo la separazione da Mercedesz Henger l’ex tronista fa chiarezza sui reali motivi dell’addio. E dà una versione dei fatti ben diversa da quella della ragazza, che a Nuovo aveva parlato di troppi litigi. «Lei mi ha lasciato», racconta il personal trainer, «e a me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla. Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente». Tutti i dettagli su Nuovo in edicola da giovedì 26 agosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Questo scrive il buon Riccardo Signoretti nel suo account ufficiale di Instagram, palesando l’ombra (nemmeno troppo velata) di un tradimento che approfondità sul prossimo numero di Nuovo.

Tuttavia Lucas Peracchi è intervenuto sui social smentendo con forza questa ipotesi:

Mercedesz non mi ha mai tradito, si è sempre comportata correttamente nei miei confronti, è una ragazza alla quale auguro il meglio, mi ha aiutato tanto in questi tre anni, ci siamo aiutati a vicenda, le storie nascono e finiscono, non c’è stato nessun tradimento.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Mercedesz Henger: