La trasmissione Melaverde per il mese di agosto andrà meritatamente in vacanza ma anche oggi, domenica 7 agosto 2022, farà ritorno con una puntata in editing insieme ad Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Si tratta delle repliche dei servizi trasmessi nel corso dell’ultima edizione. Scopriamo gli appuntamenti di oggi e come rivederli in replica.

Melaverde, quando torna con la nuova edizione

Melaverde va momentaneamente in vacanza ma si prepara a tornare a partire da domenica 4 settembre 2022 con le nuove puntate ricche di servizi inediti.

Nel frattempo però per tutto il mese di agosto continuerà ad andare in onda e a tenerci compagnia con le Storie e gli editing rispettivamente in onda alle 11.25 e poco prima di mezzogiorno.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 7 agosto 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.