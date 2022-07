La trasmissione Melaverde non va in vacanza ed anche questa domenica 31 luglio 2022 torna poco prima di mezzogiorno con un nuovo appuntamento ricco di cultura e bellezze della nostra Italia. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto questa settimana ci porteranno in un nuovo viaggio ricco di informazioni ma anche conoscenza. Non ci resta che scoprire quali sono le anticipazioni e le informazioni per la visione in streaming e replica di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 31 luglio 2022

Questa domenica Melaverde raggiungerà la Garfagnana, storica regione toscana tra l’appennino Tosco-Emiliano e le Alpi Apuane in provincia di Lucca dove la coltivazione del Farro ha scandito le estati di generazioni di contadini; un’antica magia che oggi rivive grazie ad una cooperativa di 40 soci che coltiva questo cereale antico dando vita a farine d’eccellenza e molto altro.

Faremo un percorso tra passato e presente alla scoperta del cereale più antico mai addomesticato dell’uomo. Seguiremo la raccolta, parleremo di coltivazione e antica battitura per poi entrare un antico mulino dove le macine sono mosse ancora oggi dalla grande ruota ad acqua. Sarà una puntata alla scoperta del farro che in Garfagnana è alla base di ricette tradizionali giunte fino ad oggi direttamente dalla tradizione contadina.

I nuovi servizi

Melaverde ci porta oggi in una azienda dove tutto avviene a pochi metri di distanza. C’è il caseificio, a pochi metri poi c’è la stalla dove ci sono le vacche che producono il latte che serve per i formaggi. Il latte, appena munto, viaggia per quindici metri e arriva quindi al caseificio, oppure, a pochi metri più avanti, al laboratorio artigianale, dove si preparano ogni giorno gelati con frutta fresca, panna e anche alcuni con ricotta. Poi ci sono gli yogurt freschissimi di giornata. Tutto è concentrato in pochi metri e questo garantisce una freschezza straordinaria a tutti i prodotti che questa azienda familiare produce. Tra le altre cose, c’è anche la pizza, realizzata da un professionista più volte vincitore del campionato del mondo di pizza, che produce i suoi impasti usando cereali vari, grani antichi e mais.

Siamo a Desenzano del Garda, sulla costa meridionale del lago più grande d’Italia, dove la tradizione di coltivare cereali ha origini antiche. Un tempo, nel medioevo, nel porto di Desenzano giungevano molte imbarcazioni che portavano da nord olio, vino, tessuti, e che ripartivano cariche di cereali che venivano distribuiti lungo tutte le coste del lago. Questa è la storia di una piccola azienda familiare che ha saputo dare il massimo valore alle materie prime che produce e che utilizza nella preparazione di tante cose golose.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 31 luglio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

