Una nuova puntata di Melaverde ci attende questa domenica 24 luglio 2022. Il programma storico di Canale 5 torna poco prima di mezzogiorno con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto e ci porterà in giro tra le bellezze della nostra speciale Penisola. Quali saranno le tappe principali del nuovo viaggio domenicale? Non ci resta che recuperare subito le anticipazioni e scoprire come poter vedere Melaverde anche in diretta streaming ed in replica.

Melaverde, puntata del 24 luglio 2022

Questa settimana le telecamere di Melaverde raggiungeranno Darfo Boario Terme per raccontarvi la storia di Dario che una volta terminati gli studi decide di recuperare la vecchia cascina del nonno per creare un’azienda contemporanea dove convivono moltissime idee e attività. Seguiremo la storia di Dario incontrando le sue attività che spaziano dall’allevamento di lumache, a quello di pecore, asini e animali da cortile, le diverse coltivazioni come piccoli frutti e i suoi orti che forniscono di materie prime la cucina dell’agriturismo. Si parlerà poi di progetti tra aziende del territorio che danno vita a eccellenze nel rispetto delle tradizioni locali.

I servizi di oggi

Questa domenica le telecamere di Melaverde raggiungeranno la cittadina di San Daniele del Friuli per presentarvi una tra le più importanti eccellenze friulane, conosciuta in tutto il mondo: il Prosciutto San Daniele DOP. Insieme capiremo perché solo in questo territorio è possibile produrre un prosciutto dalla dolcezza straordinaria, ne seguiremo la lavorazione e vi daremo consigli su come servirlo e gustarlo al meglio, anche con qualche idea innovativa.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 24 luglio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook