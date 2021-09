Riparte in questa domenica 5 settembre la nuova edizione di Melaverde, la trasmissione storica di Canale 5 che ci tiene compagnia ormai da ben 23 edizioni. Saranno ancora Ellen Hidding e Vincenzo Venuto a condurci in un nuovo entusiasmante viaggio all’insegna della scoperta dei luoghi magici della nostra meravigliosa Italia. L’appuntamento è alle 11.50 circa: scopriamo i servizi di oggi e le informazioni per la replica e la visione in streaming di Melaverde.

Melaverde, puntata oggi 5 settembre 2021

In apertura di nuova puntata di Melaverde, Ellen Hidding sarà a Bergamo alla scoperta della Val Serina, una striscia di 15 km frequentata da numerosi escursionisti durante tutto l’anno.

Non solo montagna incontaminata e paesaggi mozzafiato, ma anche storia e tradizioni, centri storici medievali e contrade: da vette imponenti a l’Orrido di Bracca, passando per le escursioni sull’Alpe Arera e al Rifugio Capanna 2000, e sul Sentiero dei Fiori. E poi ancora, dalla Cattedrale Vegetale alla passeggiata ai piedi del Monte Alben, fino alla visita del suo Parco Avventura; dal centro storico di Serina alle Miniere di Dossena.

Vincenzo Venuto, invece, sarà lungo la sponda bresciana del lago di Garda per raccontare la storia di una icona del made in Italy: la Cedrata Tassoni. La bevanda, il cui jingle era cantato da Mina, oggi si è evoluta a una nuova linea biologica senza aggiunta di aromi artificiali o conservanti, con ridotte quantità di zucchero.

