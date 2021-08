La trasmissione Melaverde si prepara a tornare in questa domenica 29 agosto con una nuova puntata in replica in attesa dei nuovi inediti appuntamenti, come sempre su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. Come sempre non mancheranno i viaggi tra le bellezze della nostra Italia, i suoi riti, i mestieri antichi, le tradizioni e la cultura che spesso rischia di perdersi e di essere dimenticata. A tal fine interviene Melaverde portando alla luce e rispolverando ciò che invece vale la pena tenere ben custodito. Ecco di seguito quali sono le anticipazioni di oggi e quali le informazioni per poter seguire la puntata anche in replica e streaming.

Melaverde, puntata oggi 29 agosto 2021

Anni 90 del secolo scorso. Guido e Gabriella sono agricoltori ma il loro sogno è costruire qualcosa di unico per loro e per le loro due figlie, un’oasi verde tra i campi di mais della provincia bresciana. Guido sa fare un po’ di tutto: conosce le piante, sa come costruire dal nulla un immobile: una casa, magari un ristorante. Guido è bravo anche con la fresa e la fiamma ossidrica e sono tante le cose si possono costruire in una officina da fabbro. Guido e Gabriella decidono di provare, rischiare, cambiare vita.

Oggi il loro è uno dei parchi più belli della provincia e nelle loro cucine si prepara di tutto: prodotti a chilometro zero per realizzare dolci, pasta fatta in casa e tantissime altre cose. Quella che Melaverde vi racconterà è una storia italiana di talento e passione, da non perdere.

I servizi di oggi

Parco San Rossore e poi andremo al nord della Toscana in un luogo speciale che rappresenta un esempio straordinario di come un ambiente selvaggio e incontaminato possa convivere perfettamente con la presenza dell’uomo e delle sue attività più antiche e tradizionali. Nel 1979 viene istituito il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, un’area protetta che comprende una fascia costiera di circa 16 chilometri tra le province di Pisa e Lucca, considerato una vera e propria rarità in tutto il Mediterraneo per le caratteristiche naturalistiche uniche che lo contraddistinguono.

Pinete, dune, zone umide, habitat ideali per uccelli rari e animali selvatici, intervallati da grandi pascoli biologici dove si allevano allo stato brado bovini come il raro Mucco Pisano, vacche Chianine e Marchigiane, cavalli belli e imponenti come i TPR o rarissimi come il cavallino di Monterufoli, e dove si coltivano anche prodotti dell’agricoltura più tradizionale di questo territorio. E si può incontrare anche qualche dromedario.

