Il programma Melaverde torna questa domenica 4 dicembre con una nuova puntata ricca di servizi condotti da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. L’appuntamento è per le 11.50 circa su Canale 5: di seguito scopriamo le anticipazioni e le informazioni sullo streaming e sulla replica.

Melaverde, la puntata di oggi 4 dicembre 2022

Questa settimana Melaverde ci aiuterà a scoprire il mondo che c’è dietro al piacere dell’espresso italiano e per fare questo ci porterà a Schio per incontreremo una famiglia di torrefattori che ha dedicato la propria vita al rispetto di un impegno verso gli italiani: creare miscele di caffè uniche per ottenere un espresso perfetto. Entreremo nella loro torrefazione dove ripercorreremo l’intera filiera produttiva che dalle coltivazioni porta i chicchi ad una tostatura lenta e controllata, vedremo come nascono le miscele, capiremo come gustare e preparare un ottimo caffè e molto altro.

I servizi di oggi

Quella che ci racconta oggi Melaverde è la storia di un grande riso italiano, un riso antico, il Vialone Nano Veronese; ma è anche la storia di una famiglia che ha mantenuto tradizioni che risalgono al 1600, come le carpe nella risaia, ma anche l’uso di una antica Pila azionata da una ruota mossa dalla forza dell’acqua, per lavorare il riso dopo la raccolta. Si parlerà anche di risi particolari come il nero “Venere” o il rosso “Ermes” e delle loro caratteristiche. Ma sarà anche l’occasione per conoscere un uomo che è stato l’ambasciatore del riso italiano nel mondo, coltivatore, ma soprattutto grande chef, che ci farà scoprire le più buone e tradizionali ricette della tradizione veronese.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 4 dicembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

