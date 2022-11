Nuovo appuntamento in questa domenica 27 novembre, all’insegna di Melaverde, la trasmissione di Canale 5 in onda poco prima di mezzogiorno. Alla conduzione troveremo come da tradizione i due padroni di casa, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Salvo cambi improvvisi di palinsesto, l’appuntamento è alle ore 11.50 dopo le Storie di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 27 novembre 2022

Da sempre Melaverde si è impegnata per mostrarci le meraviglie che rendono l’Italia un paese unico al mondo. Ci ha raccontato interi territori che racchiudono storie, eccellenze e grandi prodotti gastronomici. Ma qual è quella magia che permette all’Italia di fare la differenza? Sono le persone e i loro talenti che, tramandati da generazioni, continuano a mantenere vivo lo spirito italiano. Questa settimana le telecamere di Melaverde raggiungeranno la Val Brembana, una terra di talenti dove conosceremo diversi protagonisti, ognuno dei quali nasconde una storia tutta da scoprire.

I servizi

Una puntata piena di adrenalina ed azione quella in onda domenica 27 novembre. Vincenzo Venuto parteciperà ad una serie di operazioni di addestramento della Guardia di Finanza. Si andrà dalle operazioni svolte con l’ausilio di elicotteri, come ad esempio il pedinamento occulto di auto sospette, agli interventi di soccorso in montagna.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 27 novembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

