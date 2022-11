Melaverde, puntata oggi 20 novembre 2022 da Livigno, info streaming

Questa domenica 20 novembre 2022, andrà in onda una nuova puntata di Melaverde, la trasmissione itinerante di Canale 5 condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. L’appuntamento è fissato alle ore 11.50 circa. Ecco quali sono le anticipazioni di oggi di Melaverde sui servizi in onda e le informazioni per la visione in streaming e in replica del programma.

Melaverde, la puntata di oggi 20 novembre 2022

La transumanza delle pecore, giovani ragazzi che decidono di allevare capre, i bellissimi tesori nascosti del Parco nazionale dello Stelvio, e poi i tantissimi prodotti enogastronomici tradizionali che nascono dalla storia di un territorio che da sempre si confronta con una Natura affascinante ma qualche volta estrema. Tutto questo sarà narrato nella nuova puntata di oggi di Melaverde.

Un territorio che nel 2026 sarà anche palcoscenico di alcune specialità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che si svolgeranno tra Milano e Cortina d’Ampezzo. Quello di Melaverde sarà un viaggio alla scoperta di tutto ciò che c’è di più bello, curioso, gustoso e imperdibile nella parte più a nord della Lombardia, in quell’estremo lembo di Valtellina dove sorge quello che oggi è uno dei luoghi anche turistici, più apprezzati da italiani e stranieri: Livigno.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 20 novembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook