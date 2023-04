Ultima domenica del mese in compagnia di Melaverde, quella di oggi 30 aprile 2023. Il programma di Canale 5 torna poco prima di mezzogiorno, insieme ai due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, per una nuova puntata ricca di servizi, viaggi e conoscenza all’insegna delle bellezze della nostra Italia. Scopriamo quali sono le anticipazioni e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 30 aprile 2023

Questa domenica Melaverde raggiungerà il Lago di Viverone, in provincia di Biella, per presentarvi un antico vitigno, l’erba luce, che la Famiglia Bagnod trasforma in vini di rara fattezza. Scopriremo un particolare invecchiamento del mosto in anfore sul fondo del lago. Parleremo di coltivazione, di vinificazione e di un antico monastero oggi diventato sede della cantina e struttura di accoglienza dove il vino diventa un’esperienza a stretto contatto con la natura e il relax.

I servizi di oggi

Il territorio piacentino è molto variegato, da una parte c’è il Po, dall’altra l’Appennino ci sono pianure colline e montagne. La storia che vi racconta Melaverde parte da un territorio, dove, le popolazioni germaniche che si insediarono in queste terre, allevavano enormi quantità di suini

Intorno all’odierna Piacenza, clima, territorio, boschi, la grande presenza di suini, sono stati alcuni degli ingredienti alla base di quella che oggi è diventata una tradizione di eccellenza: quella, appunto, dei grandi salumi piacentini. Piacenza è oggi l’unica provincia italiana ad avere tre salumi a denominazione di origine: la pancetta, la coppa, il salame, piacentini DOP. Una tradizione antica, fatta ancora oggi di gesti sapienti, lenti, conoscenza delle materie prime e di lavorazioni artigianali che riprendono le ricette dei vecchi norcini locali.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 30 aprile 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook