La trasmissione Melaverde con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto è pronta a regalarci una nuova puntata in questa domenica 23 aprile 2023. Si tratta di un appuntamento inedito in quanto appartenente alla nuova stagione che ha preso il via la scorsa settimana. Per poterlo gustare dall’inizio basterà sintonizzarsi intorno alle 11.50 circa su Canale 5: a seguire le anticipazioni e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 23 aprile 2023

Decidere di legare il proprio futuro ad un luogo di montagna può essere una sfida non facile ma alzarsi la mattina e godere di panorami come quelli che Melaverde ci farà scoprire in questa puntata, può essere motivo di grande motivazione. A Sappada, nell’estremità nord-orientale delle Dolomiti tra il Cadore e la Carnia, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, vivono due giovani sorelle, che hanno ridato vita al vecchio caseificio turnario del paese, il luogo dove un tempo tutti i piccoli allevatori della zona portavano il loro latte.

Marta e Sara hanno riportato in vita un antichissimo formaggio locale, chiamato “Saurnschotte”, grazie anche ai ricordi di nonna Gemma. Un impulso nuovo a vecchie tradizioni, una visione giovane di attività antiche che ha coinvolto anche altri giovani del luogo, come Elena, che raccoglie, coltiva e produce erbe di montagna, compreso il dragoncello per Marta e Sara, e Matteo giovane allevatore di capre che conferisce il suo latte al piccolo caseificio delle due sorelle.

I servizi di oggi

Ogni domenica Melaverde ci racconta di pratiche e attività agricole che tengono conto del territorio e delle biodiversità presenti in esso; coltivazioni alternative che dimostrano quanto sia importante il presidio dell’uomo in certi territori difficili. La parola giusta è “Armonia”, il giusto equilibrio fra uomo e natura. Se viene a mancare l’armonia succede che la natura si ribella e così viviamo stagioni disordinate, fenomeni meteorologici disastrosi dove siamo totalmente impotenti.

Tutti conosciamo il problema, ma in pochi facciamo qualcosa per cambiare questa situazione. In agricoltura esistono diversi metodi che rispettano questa armonia e uno di questi si chiama Agricoltura Biodinamica. Scopriremo di che cosa si tratta, le tecniche e i vantaggi, conoscendo un’azienda che 50 anni fa tra le prime ha impostato le sue coltivazioni e le sue produzioni in armonia con la natura che le circonda.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 23 aprile 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook