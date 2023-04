Melaverde, al via da oggi, domenica 16 aprile, la nuova stagione della trasmissione in onda su Canale 5 a partire dalle ore 12.00 circa. Il longevo programma Mediaset è giunto alla sua 24a stagione e vede alla conduzione Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Di cosa si parlerà in questo primo appuntamento stagionale? Di seguito le anticipazioni e tutte le info per la visione in streaming e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 16 aprile 2023

Melaverde vi porta al centro della Liguria, a Pra’, località del ponente genovese, un luogo che nei secoli ha legato la propria identità culturale ed economica alla coltivazione di uno dei prodotti simbolo della Liguria: il basilico genovese DOP. E quando si parla di basilico, da queste parti, si parla naturalmente anche di Pesto Genovese.

I servizi di oggi

Saremo anche nelle campagne mantovane per raccontarvi una tra le eccellenze più pregiate della tradizione culinaria mondiale: il caviale. Scopriremo l’origine dello storione, capiremo quanta cura e pazienza serve per allevarlo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 16 aprile 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook