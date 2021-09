Sta per ripartire una nuova puntata di Melaverde, in onda in questa domenica 26 settembre su Canale 5. L’appuntamento in compagnia di Ellen Hidding e con Vincenzo Venuto è fissato a poco prima di mezzogiorno con un nuovo viaggio tra le bellezza della nostra Italia. Paesaggi incontaminati, mestieri e tradizioni tornando nell’appuntamento di oggi, di cui vi sveliamo anche le informazioni per vederlo in replica ed in streaming.

Melaverde questa settimana raggiungerà l’alta Val Camonica per raccontarci le storie di 2 amici che accudiscono questa montagna grazie alle attività che hanno ereditato dalle proprie famiglie. Attività che generano reddito, ma soprattutto mantengono vivo questo ambiente unico. Inizieremo conoscendo Morena che con la sua famiglia porta avanti una malga agriturismo e una mandria di 120 vacche di razza bruna.

Ogni giorno, con il latte ottenuto, realizzano 6 forme di Silter, formaggio d’eccellenza che servono nel loro agriturismo. Raggiungeremo poi Roberto, pastore transumante che fin da ragazzino, alle porte dell’estate, parte dalla campagna cremonese per raggiungere la Val Camonica. Su questi pendii il suo gregge di 800 pecore bergamasche tiene puliti prati e boschi fino alle porte dell’autunno, momento in cui riparte per tornare in pianura.

Melaverde questa settimana raggiungerà la storica regione toscana della Garfagnana, un territorio incastonato tra due mondi: quello dell’appennino Tosco-Emiliano e quello delle Alpi Apuane. Scopriremo una terra dove il classico panorama toscano, fatto di dolci colline, tenute agricole e casali in pietra, lascia spazio ad ambienti ben diversi dove boschi, pascoli e cime che superano i 2000 m creano un mosaico di ambienti unici che definiscono la Garfagnana come terra di Biodiversità.

Inizieremo scoprendo i diversi ambienti di questa storica regione dove l’uomo da sempre svolge attività di allevamento e coltivazione, ricoprendo un ruolo fondamentale per la salvaguardia di questa terra di rara bellezza. Incontreremo Adriano, pastore transumante da una vita diventato custode di biodiversità grazie al recupero della pecora Garfagnina Bianca. Scendiamo di quota entrando in un bosco dove parleremo di rimboschimento e di un vivaio forestale dove vive una particolare Banca del Germoplasma che si occupa di preservare i semi dei coltivatori custodi di frutti e grani antichi. Dopo un’emozionante avventura sulle acque di un fiume raggiungiamo il lago di Gramolazzo dove conosceremo le attività, i prodotti e le ricette tradizionali di questa terra.

