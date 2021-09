Con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto riparte Melaverde anche in questa domenica 19 settembre, in occasione di una nuova puntata. Servizi inediti e tanta bellezza nell’appuntamento di oggi durante il quale scopriremo nuovi scorci della nostra bella Italia. Dove ci condurranno i due padroni di casa? Lo scopriremo nella puntata odierna, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5: di seguito le anticipazioni e le informazioni sullo streaming e la replica.

Melaverde, puntata oggi 19 settembre 2021

Questa settimana Melaverde raggiungerà la Valle Maira un lembo di terra in provincia di Cuneo dove il tempo sembra essersi fermato. E’ stata definita la valle più incontaminata d’Italia, infatti qui l’urbanizzazione sembra aver avuto la peggio lasciando spazio alla natura incontaminata. Pascoli, boschi, corsi d’acqua e altipiani, vengono a malapena sfiorati da piccoli borghi che ricordano che l’uomo ha sempre vissuto in questa valle in modo semplice, occupandosi di allevamento e agricoltura.

In questa puntata incontreremo una famiglia che da generazioni, ogni anno, raggiunge questi pascoli a 2000 m con una mandria di Vacche di razza Piemontese. Vedremo come curano e gestiscono un pascolo racchiuso in un anfiteatro naturale straordinario e come realizzano il più tradizionale formaggio d’alpeggio del cuneese: il Nostrale d’Alpe. Raggiungeremo poi Daniel che nella sua azienda agricola agriturismo ha recuperato antiche coltivazioni come varietà di patate quasi scomparse e molto altro.

I servizi di oggi

Una delle parole chiave di questa puntata di Melaverde è “caso” o anche “fortuna”. È stato il caso infatti, o forse la fortuna a far scoprire una grotta sotto il pavimento di una antica abitazione di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì Cesena, durante dei lavori di ristrutturazione. Si tratta di un antico granaio che risale al 1400 dove all’interno sono state trovate 8 fosse. Venivano utilizzate per nascondere i propri averi, e tra questi il più importante, il cibo, durante le incursioni di banditi ed eserciti nemici.

Anche il formaggio, prodotto preziosissimo al tempo, veniva nascosto in queste fosse; quando i nemici erano passati e le fosse vennero riaperte il formaggio nascosto era diventato qualcosa di unico, molto particolare, diverso da tutti gli altri formaggi. Così, per caso o per fortuna, nasceva 6 secoli fa il Formaggio di Fossa.

In questa puntata Melaverde vi racconterà come nasce oggi questo formaggio a denominazione di origine protetta. Ma andremo anche alla scoperta del territorio, ricco di biodiversità zootecnica, di eccellenze gastronomiche e di ambienti naturali spesso ancora incontaminati e inaspettati. Siamo nell’entroterra della Romagna, in provincia di Cesena. Incontreremo storici allevatori della zona di pecore ma anche di capre, parleremo del Formaggio di Fossa ma anche di un altro prodotto DOP del territorio.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 19 settembre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook