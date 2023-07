Melaverde va in vacanza ma non abbandona certamente i suoi seguaci più affezionati. Questa domenica 23 luglio, infatti, ricominciano gli appuntamenti in editing all’insegna dello storico programma di Canale 5 che torna poco prima di mezzogiorno con una puntata in replica. La nuova stagione sarà prevista dal prossimo settembre, ma nel frattempo dove ci porteranno Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding? Scopriamoli di seguito con le consuete anticipazioni.

Melaverde, la puntata di oggi 23 luglio 2023

In questa puntata Melaverde farà un viaggio alla scoperta di una Romagna poco conosciuta e tutta da scoprire, la Romagna contadina dell’entroterra, lontana dal clamore e dalla mondanità della riviera romagnola. Ellen Hidding inizierà il suo viaggio in un allevamento di suini di razza Mora Romagnola, un suino nero, antico, tradizionale dell’Appennino Tosco Romagnolo, che era quasi scomparso.

Poi si parlerà della tradizionale piadina romagnola e dei suoi vari condimenti, per poi entrare in un laboratorio artigianale dove vengono ancora realizzati a mano i testi di terracotta, che qui chiamano “teglie”, che da sempre si utilizzano proprio per cuocere la famosa piadina. Ci si sposterà ancora per conoscere la storia di un panificatore, che coltiva lui stesso grani antichi, che poi macina e con la farina ottenuta produce pani e biscotti tipici del territorio, tutti certificati biologici.

Vincenzo Venuto sarà invece tra colline verdeggianti per parlare di una razza bovina tra le più antiche presenti in Italia: la Bovina Romagnola. Un animale che ancora viene allevato tradizionalmente all’aperto al pascolo brado quasi tutto l’anno. Si parlerà di un formaggio antichissimo, che si produce con latte bovino solo sull’Appennino romagnolo: il Raviggiolo, formaggio avvolto nelle felci e da consumarsi freschissimo, dalla storia davvero particolare.

Ci saranno anche due giovani che continuano l’antica tradizione della stampa romagnola, realizzata con un colore naturale fatto con ruggine, farina e aceto. E poi ci si imbarcherà su un battello alla scoperta del lago formato dalla diga di Ridracoli, per parlare del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, delle tante attività che si possono fare sul lago e dell’importanza di questa diga, dalla quale deriva l’acqua che dà da bere a quasi tutta la Romagna. Ed infine, naturalmente, la cucina tipica e i prodotti dell’agricoltura locale.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 23 luglio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.