In questa domenica di metà luglio ci aspetta una nuova puntata di Melaverde, la longeva trasmissione Mediaset che torna alle 11.50, puntuale, su Canale 5. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto saranno alla guida di un nuovo appuntamento tra le bellezze della nostra Italia (e dei suoi prodotti all’estero). Dove andranno? Scopriamo le tappe del prossimo viaggio e le modalità con le quali poter vedere Melaverde anche in replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 16 luglio 2023

Reggio Emilia è una delle province più vocate d’Italia per la produzione di cucurbitacee. Angurie e meloni sono naturalmente i protagonisti principali. Con Melaverde andremo alla scoperta di come si coltivano, si lavorano, ed i tanti modi in cui possono essere utilizzati alcuni tra i meloni più noti, vere eccellenze del territorio emiliano.

I servizi di oggi

Per quasi 7000 anni l’uomo ha coltivato la terra con l’ausilio degli animali, ma dalla nascita dei primi trattori ad oggi, in un periodo di soli 134 anni, la tecnologia dedicata all’agricoltura ha fatto passi da gigante. I termini corretti sono: Precision Farming e Agricoltura 4.0. Melaverde raggiungerà la Romania, esattamente nelle campagne di Chișineu-Criș nella Contea di Arad, dove 20 anni fa è nato uno dei 3 poli produttivi esteri di un’azienda tutta italiana che ha permesso alla tecnologia agricola Made in Italy di posizionarsi tra le migliori al mondo.

Conosceremo la Maschio Gaspardo azienda italiana leader nella produzione di macchine agricole. Entreremo in campo per scoprire le tecnologie e la ricerca messa in atto, scopriremo che esistono macchinari che in un unico passaggio compiono fino 3 o 4 diverse azioni che diminuiscono i tempi di lavorazione, aumentano la precisione e riducono le emissioni di CO2. Sarà un viaggio in un mondo sconosciuto a molti dove vedremo con i nostri occhi il futuro dell’agricoltura mondiale, un futuro dove le tecnologie made in Italy confermano la loro incisività indiscussa.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 16 luglio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook